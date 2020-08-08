Лукашенко: не надо дергать аграриев на выборы во время уборки урожая

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8 августа 2020, 22:11 [ «Аргументы Недели» ]

А. Лукашенко в Минском районе, фото: кадр youtube

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 8 августа во время поездки в Минский район посоветовал главе района не дергать аграриев на выборы, так как сейчас первостепенное внимание крестьян должно быть приковано к уборке урожая.

Приехав с губернатором Минской области Александром Турчиным на поле, Лукашенко задал вопрос о политической ситуации и напомнил: "Выборы же идут". "Но не отвлекайся, на выборы людей не дергай. Есть возможность, пусть подойдут досрочно проголосуют. Но потерять такой урожай ради какой-то политики - это будет идиотизм полный" - сказал президент.

Белорусский лидер отметил, что крестьяне сейчас работают днями в поле и мало внимания обращают на избирательную кампанию. "Это у нас в Минске некоторые пивко посасывают на скамейке, потом возбудились, побегали, опять сели, выпили. Это, конечно, не для крестьян", - отметил Лукашенко.