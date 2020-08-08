В США полицейский нашел преступника, который стрелял в него почти 50 лет назад

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8 августа 2020, 17:36 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

дом беглого преступника Луиса Арчулетты на фото ФБР

Настоящий голливудский детектив, только в жизни. Почти пять десятков лет понадобилось бывшему полицейскому, чтобы найти беглого преступника. Тот в него стрелял при проверке документов.

Теперь уже снова задержанному Луису Арчулете 77 лет. Его поймали в городе Эспаньола. Это маленький городок в американском штате Нью-Мексико. В 1974 году он сбежал из тюрьмы. Туда он попал, после нападения на полицейского из Денвера по имени Дэрил Чекванта.

«Когда Чинкванта попытался проверить документы, а потом узнать, если ли у мужчины оружие, они подрались», — сообщает западная пресса: «Полицейский был ранен в живот».

После побега Чинкванты, пострадавший полицейский занялся его поисками. Уйдя на пенсию, он открыл детективное агентство и продолжил розыск.

Выйти на след беглеца детектив сумел только теперь, спустя 46 лет. Арчулетта осел в Эспаньоле. Он жил там под другим именем. Выйти на его след бывшему полицейскому удалось по наводке. Теперь беглый преступник уже задержан. Власти Колорадо арестовали Арчулетту, которому сегодня уже 77 лет.

Сам бывший полицейский теперь мечтает сесть с беглецом за один стол и, просто, поговорить. Эти розыски для него оказались не, просто, делом чести, но и делом всей жизни. Голливуд, пожалуй, стоило бы организовать эту встречу. У киношников получились бы фантастические документальные кадры, с которых когда-нибудь кто-нибудь начнет фильм. Эта история достойна того, чтобы лечь в основу сценария детективного боевика.