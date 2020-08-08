10 000 черепашек были шокированы, когда их выбросили в море

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8 августа 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: youtube

шокированная черепашка на скриншоте видео

В Индонезии зоозащитники выпустили в море 10 тысяч маленьких черепашек. Те были в шоке, когда оказались на берегу.

Они метались по всему берегу и не понимали, что происходит. Их притаскивали в корзинах, где они копошились в панике. Волонтеры принесли на балтийский пляж Джаньяр 10 000 маленьких черепашек, чтобы выпустить в море.

«Очень интересно видеть, как всех этих черепах выпускают в дикую природу», — призналась американский волонтер Джессика Либерман.

Целью акции стало спасение популяции морских черепашек. В последнее время она начала снижаться из-за охотников, похитителей черепашьих яиц. Кроме того, черепашки часто попадают в рыбацкие сети.

Эти десять тысяч черепашек были выведены в питомнике. К жизни в дикой природе они не особо приучены. Поэтому Джессика Либерман призналась, что ей интересно сумеют ли выжить черепашки.

Сами черепашки про это тоже не догадывались. Сначала их таскали в корзине. Потом выгрузили в кучу. А когда, наконец, отпустили, они начали метаться по пляжу. Потом их поглотили морские волны. Самим черепашкам, скорее всего, не очень интересно, сумеют ли они выжить в дикой природе. Они пытаются забыть пережитый шок.