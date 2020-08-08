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В Индии вырубят древний лес для создания угольных шахт

, 16:34 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

В Индии вырубят древний лес для создания угольных шахт
фото: pixabay.com

Индийские власти намерены расчистить место для создания угольного месторождения. Будут вырублены древнейшие леса.

Индия уже превратилась в поле боя. Местные биозащитники пытаются отстоять право на жизнь древних деревьев, слонов, ленивцев. Кроме того, они боятся за местные племена, которые живут в лесах. Власти хотят их вырубить.

«В соответствии с новым планом премьер-министра Индии Нарендры Моди под названием “Самостоятельная Индия” в некоторых наиболее экологически чувствительных лесах Индии должны быть открыты 40 новых угольных шахт для получения коммерческой прибыли», — сообщает британская пресса.

За последние десять лет Умешвар Сингх Амра стал свидетелем того, как его Родина превратилась в поле битвы. Война, ведущаяся в Хасдео-Аранде, богатом и биологически разнообразном Индийском лесу, столкнула коренное население, древние деревья, слонов и ленивцев с мощью бульдозеров, грузовиков и гидравлических домкратов, сражаясь с единственной целью: добычей угля.

Под нож бульдозера пойдут четыре участка леса Хасдео Аранда площадью почти 1700 квадратных километров. Индийские власти рассчитывают добыть в этом районе около 6 миллиардов тонн угля.

Аукцион уже вызвал споры в местном истеблишменте. Правозащитники протестуют. Правительство настаивает на том, что разработка угольных месторождений позволит государству получить прибыль.

«Мы являемся страной с четвертыми по величине запасами угля в мире, и нам нужно обеспечить энергетическую безопасность для более чем миллиарда человек: уголь-это единственный путь», — объясняются сейчас индийские власти.

Дели пытается достичь компромисса с общественниками и общинами. Ситуация достаточно острая. Но это внутренние дела Индии. Там жить индусам. В реальности индийский уголь низкого качества. Сбыт на международном угольном рынке индийские шахтеры смогут вряд ли найти.

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