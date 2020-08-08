Коронавирус в США пошел на спад

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8 августа 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

covid-статистика США

В Соединенных Штатах уменьшается количество новых диагнозов. Тенденция стала заметна на графиках.

Накануне в США было выявлено 63 246 новых случае заражения коронавирусом. Это больше, чем в какой бы то ни было другой стране мира. Но для США упомянутое число выглядит обнадеживающим.

В одну из пятниц в Соединенных Штатах за один день заразились сразу 78 446 человек. Этот абсолютный рекорд был установлен 24 июня, в пятницу.

Пятница для всего мира уже стала днем установления рекордов по коронавирусу. В этот день недели всегда выявляется самое больше число заражений. И с той рекордной пятницы в США статистика начала системно уменьшаться. График перешел в ниспадающую линию.

В целом в мире коронавирусом заразились уже 19 573 203 человека. Умерил 724 715, вылечились 12 568 981 человек. Пятничный расклад по странам-лидерам можно увидеть в таблице.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 19,573,203 +283,009 724,715 12,568,981 1 США 5,095,903 +63,246 164,122 2,618,019 2 Бразилия 2,967,064 +49,502 99,702 2,068,394 3 Индия 2,091,810 +61,455 42,626 1,429,318 4 Россия 882,347 +5,241 14,854 690,207 5 ЮАР 545,476 +7,292 9,909 394,759