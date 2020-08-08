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Коронавирус в США пошел на спад

, 15:15 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Коронавирус в США пошел на спад
covid-статистика США

В Соединенных Штатах уменьшается количество новых диагнозов. Тенденция стала заметна на графиках.

Накануне в США было выявлено 63 246 новых случае заражения коронавирусом. Это больше, чем в какой бы то ни было другой стране мира. Но для США упомянутое число выглядит обнадеживающим.

В одну из пятниц в Соединенных Штатах за один день заразились сразу 78 446 человек. Этот абсолютный рекорд был установлен 24 июня, в пятницу.

Пятница для всего мира уже стала днем установления рекордов по коронавирусу. В этот день недели всегда выявляется самое больше число заражений. И с той рекордной пятницы в США статистика начала системно уменьшаться. График перешел в ниспадающую линию.

В целом в мире коронавирусом заразились уже 19 573 203 человека. Умерил 724 715, вылечились 12 568 981 человек. Пятничный расклад по странам-лидерам можно увидеть в таблице.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

19,573,203

+283,009

724,715

12,568,981

1

США

5,095,903

+63,246

164,122

2,618,019

2

Бразилия

2,967,064

+49,502

99,702

2,068,394

3

Индия

2,091,810

+61,455

42,626

1,429,318

4

Россия

882,347

+5,241

14,854

690,207

5

ЮАР

545,476

+7,292

9,909

394,759

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