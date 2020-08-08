Коронавирус в США пошел на спад

В Соединенных Штатах уменьшается количество новых диагнозов. Тенденция стала заметна на графиках.
Накануне в США было выявлено 63 246 новых случае заражения коронавирусом. Это больше, чем в какой бы то ни было другой стране мира. Но для США упомянутое число выглядит обнадеживающим.
В одну из пятниц в Соединенных Штатах за один день заразились сразу 78 446 человек. Этот абсолютный рекорд был установлен 24 июня, в пятницу.
Пятница для всего мира уже стала днем установления рекордов по коронавирусу. В этот день недели всегда выявляется самое больше число заражений. И с той рекордной пятницы в США статистика начала системно уменьшаться. График перешел в ниспадающую линию.
В целом в мире коронавирусом заразились уже 19 573 203 человека. Умерил 724 715, вылечились 12 568 981 человек. Пятничный расклад по странам-лидерам можно увидеть в таблице.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
19,573,203
|
+283,009
|
724,715
|
12,568,981
|
1
|
США
|
5,095,903
|
+63,246
|
164,122
|
2,618,019
|
2
|
Бразилия
|
2,967,064
|
+49,502
|
99,702
|
2,068,394
|
3
|
Индия
|
2,091,810
|
+61,455
|
42,626
|
1,429,318
|
4
|
Россия
|
882,347
|
+5,241
|
14,854
|
690,207
|
5
|
ЮАР
|
545,476
|
+7,292
|
9,909
|
394,759