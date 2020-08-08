В Японии запустили 18-метрового робота без головы - прародителя популярных «Трансформеров»

Аргументы Недели → В мире 13+

8 августа 2020, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]

Японские инженеры запустили 18-метрового робота, названного Gundam. Он был создан на основе персонажа из одноименной аниме-франшизы, считающейся прародителем популярных «Трансформеров».

Робот весом 25 тонн сумел сделать свои первые шаги на открытом воздухе, поднимая и опуская ноги. За запуском робота наблюдали вооруженные смартфонами жители Японии. Изначально это мероприятие должно было стать намного более масштабным, но такие планы разработчиков оказались сорваны из-за пандемии. Управляется робот дистанционно.

Сейчас огромное устройство остается безголовым. Голову, как и кисти рук, создатели обещают прикрутить роботу в ближайшее время.