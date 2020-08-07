Бейрут сегодня: сотни тысяч без крова, массовые протесты, опасность эпидемии

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7 августа 2020, 21:16 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

По всей столице Ливана уже много часов бушуют уличные бои. В центре разрушенного взрывом города полицейские всеми силами пытаются подавить народные выступления.

Несколько сотен человек поднялись против власти и вышли на улицы. Силовики уже применили против бунтовщиков слезоточивый газ. Демонстранты в свою очередь закидывали правоохранителей камнями и бутылками, а также пытались прорваться к парламентскому дворцу. Сообщается, что в ход шли даже коктейли Молотова. Подобного в Бейруте не случалось уже много лет. Власти и так находятся на грани безумия из-за недавнего чудовищного взрыва. Теперь же всё осложнилось в несколько раз, благодаря массовым протестам.

По поводу самого взрыва уже создалось немало теорий. Конспирологи утверждают, что это может быть делом рук террористов. Другие заявляют про возгорание селитры во время сварочных работ. Но всё же конспирологи выигрывают в своих суждениях. К их мнению особенно внимательно прислушиваются. Некоторые даже приравнивают вспыхнувшие бунты к тщательно спровоцированной операции, подразумевающей собой полную политическую дестабилизацию в регионе. В соцсетях появляются комментарии о возможной связи взрывов и протестов с коронавирусными распространителями, ответственными за создание Covid-19. Политологи вовсю рассуждают о грядущем коллапсе, который вот-вот накроет Ливан.

Мощнейший взрыв унёс жизни более 140 человек. 300 000 местных жителей остались без крова. Коронавирусная обстановка в стране тоже остаётся весьма плачевной. Официальными источниками фиксируется 5670 заболевших. 70 человек уже скончались от осложнений. Из-за массовых протестов на улицах эпидемиологическая ситуация может серьёзно ухудшиться.