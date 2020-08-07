Олигарха Коломойского обвиняют в том, что он строил свою империю в США на деньги Украины

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7 августа 2020, 20:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: compromat.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Как сообщает The Washington Post, в четверг Минюст США обвинил украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка. Американское ведомство заявляет, что миллиардер со своим деловым партнером Геннадием Боголюбовым использовали банк в качестве личного счета для создания своей бизнес-империи в Соединенных Штатах.

По информации Министерства юстиции США, Коломойский и Боголюбов вывели из Приватбанка настолько много средств, что Национальный банк Украины был вынужден выплатить учреждению 5,5 млрд долларов, «чтобы предотвратить экономический кризис во всей стране». Два деловых партнера были собственниками Приватбанка до его национализации. Для сокрытия происхождения выведенных из него денег, они переводили их через обширную сеть компаний.

По утверждению Минюста США, Коломойским и Боголюбовым были приобретены более 5 миллионов квадратных футов (более 1520 км) коммерческой недвижимости в Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и коммерческая недвижимость в Техасе. Кроме этого под подозрением властей находятся офисный парк площадью около 19,5 акра (78 914 квадратных метров) в Далласе и здания PNC Plaza в Луисвилле.

Покупать имущество и управлять холдингами в США олигархам помогали некие Мордехай Корф и Уриэль Лабер. Об этом говорится в документах Минюста. Сообщается, что стоимость американских активов украинских миллиардеров составляет $622 млн.

Известно, что в рамках этого дела еще во вторник ФБР провело обыск в офисе Optima Management Group в центре Кливленда, а также в другом офисе Optima в здании Юго-восточного финансового центра в Майами, с которыми связан украинский олигарх Игорь Коломойский.