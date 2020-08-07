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В Британии кот-дипломат ушел на пенсию

, 20:57 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: twitter

В Британии кот-дипломат ушел на пенсию
страничка ушедшего на пенсию кота-дипломата

Из британского МИД ушел на пенсию кот по кличке Пальмерстон. На дипломатической службе он был несколько лет.

Он был известен еще под кличкой шеф Моузер. Черно-белый кот Пальмерстон. Трудился в Министерстве иностранных дел Великобритании.

«Спустя четыре года пришло это время», — говорится на twitter-аккаунте кота-дипломата: «Теперь я могу проводить больше времени вне рампы и расслабиться».

Его твиттер вели представители дипломатического ведомства. В twitter кот собрал 43,6 тысяч подписчиков. Сейчас они желают ему «наслаждаться на пенсии».

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