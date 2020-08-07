В Германии нудист гонялся за укравшим ноутбук кабаном

Аргументы Недели → В мире 18+

7 августа 2020, 19:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the guardian

тот самый кабан, похитивший ноутбук

Голый купальщик устроил погоню за кабаном. Тот стащил у него ноутбук. Забавные кадры опубликовала британская пресса.

Эта погоня случайно попала в кадр. Мужчина отдыхал голышом на одном из официальных пляжей. Из леса вышло семейство кабанов с двумя поросятами. Мамаша схватила желтый пакет и бросилась с ним наутек.

«Поскольку в сумке лежал его ноутбук, мужчина помчался в погоню», — вспоминают очевидцы: «Поэтому он бросился в погоню, несмотря на свой праздничный костюм Адама».

Погоня закончилась удачно для человека. Кабан запутался в картонке. Преследователь громко хлопнул в ладоши. И зверь бросил свою добычу.

В этих местах кабаны часто выходят из леса. Они кормятся остатками пиццы, брошенными на пляже.