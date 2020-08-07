Китай ускоренно строит крупные океанские вертолетоносцы для своих ВМС

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7 августа 2020, 19:27 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

ВМС Китая по темпам строительства современных боевых кораблей значительно опережает все самые великие морские державы в мире. Год назад в КНР не было вертолетоносцев или больших авианесущих десантных кораблей (так называемых десантных вертолетных доков). Которые являются показателем мощи любого флота. По мнению экспертов уже через год военно-морские силы НОАК приблизятся по мощи к ВМС США. Новые китайские штурмовые авианосцы известны как Type-075 LHD скоро поднимут боевые вымпелы.

Строительство вертолетоносцев в КНР ведется сверхбыстрыми темпами. На сборку корабля уходит около 6 месяцев. Например, в США на изготовление вертолетоносца класса America - USS Tripoli ушло 2 года и 10 месяцев. А эти корабли примерно одинакового размера и во многом сравнимы, хотя китайские корабли ближе по внешнему виду к десантным американским авианесущим кораблям класса Wasp.

Такими темпами в октябре может быть уже спущен на воду третий вертолетоносец Тип-075. Их строительство ведется на верфи Hudong – Zhonghua в Шанхае. На спутниковых снимках виден новый корабль, частично построенный, в том же сухом доке, где были собраны первые два. Фактически головной корабль этого вида отправился на ходовые испытания 5 августа.

Они очень близки по размеру и водоизмещению к десантным американским авианесущим кораблям класса Wasp и имеют одинаковую общую компоновку, стандартную для десантников. В кормовой части открывается аппарель для доступа к колодцу, который может быть затоплен, чтобы внутрь можно было перенести небольшие лодки, например десантные суда. Есть информация, что в китайских ВМС, как и в США, это будут большие суда на воздушной подушке.

В трюмах кораблей Тип-075 могут быть размещены геликоптеры, Harbin Z-20, копия семейства Sikorsky S-70 Black Hawk / Sea Hawk, тяжелые вертолеты Z-8 и противолодочные вертолеты Ка-27/28 Helix. В состав авиакрыла Тип-075 так же войдут малые беспилотные летательные аппараты вертолетного типа. Данный корабль имеет водоизмещение 40 тыс. т, длину - 235м, ширину - 30м, осадку – 8,5м. Его вооружение: две зенитных автоматических 30-мм пушки H/PJ-11, два ЗРК HHQ-10. Авиакрыло вертолетоносца включает до 30 геликоптеров различных видов. Плюс к тому есть доки для десантных средств и пространство для размещения морской пехоты.

Сколько всего вертолетоносцев Type-075 собирается построить Китай - неизвестно. Эксперты считают, что темпы создания новых десантных авианесущих кораблей у КНР таков, что в течение пяти лет парк вертолетоносцев Поднебесной составит конкуренцию ВМС США в данном классе. И, возможно, Китай уже разрабатывает следующий класс, Type-076. Он может быть оснащен более мощным авиакрылом, включая ударные и разведывательные беспилотные боевые машины. Нет сомнений в том, что стремление Китая модернизировать свой военно-морской флот в самое ближайшее время значительно повысит его статус в мире, как военно-морской державы.