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7 августа 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

TikTok – относительно молодая и удивительно успешная социальная сеть, которая успела собрать огромную аудиторию за небольшой промежуток времени. Феномен ТикТока объяснить можно сразу с нескольких позиций.

Во-первых, это прорывной сервис для самовыражения: тиктокеры (так называют создателей контента на площадке) танцуют, поют, показывают фокусы, шутят и нередко проявляют мастерство монтажа в формате коротких видеозаписей, которые с удивительной скоростью набирают популярность среди зрителей. Во-вторых, как заявляют сами авторы, TikTok позволяет в короткий срок собрать широкую аудиторию преданных подписчиков и монетизировать зачастую незамысловатый контент. И в этом отношении аналогов у социальной сети нет, так как обрести относительную популярность, например, на видеохостинге YouTube в разы сложнее, а начать зарабатывать – проблематичнее. Наконец, для зрителей эта платформа – отличный способ скрасить досуг или «убить» свободное время, просматривая череду роликов, не требующих глубокого ментального анализа.



автор контента в TikTok





Тем удивительнее тот факт, что у такой аполитичной «подростковой» социальной сети появились проблемы в США: Дональд Трамп грозится запретить TikTok, и настроен он максимально серьезно. Чтобы этого избежать, владельцам платформы необходимо в сжатые сроки найти крупную корпорацию, которая заинтересуется в покупке американского «филиала» TikTok. Пока самым влиятельным заинтересованным покупателем остается компания Microsoft, однако и тут не все так просто.



Китайская разведка



Как известно, TikTok принадлежит китайской компании ByteDance, а с Китаем у США отношения далеко не самые дружественные. Именно поэтому у американского правительства появились опасения о том, что данные пользователей платформы из США передаются государственным структурам КНР. Опасения вылились в обвинения, а обвинения в серьезное намерение запретить социальную сеть на территории Соединенных Штатов. По мнению Дональда Трампа и прочих сторонников запрета, социальная сеть угрожает национальной безопасности США, несмотря на то что пока серьезных доказательств причастности ByteDance к китайским госструктурам никто не предоставил.



Компания ByteDance





Американские авторы контента в TikTok оспаривают его запрет. Они указывают на то, что американское правительство своим решением может попросту уничтожить целую индустрию самовыражения и досуга в США, а также лишить множество популярных тиктокеров серьезного заработка. Однако реагировать на эти просьбы правительство США не стало и продолжило свою основательную компанию по закрытию TikTok. Однако в тот момент, когда в американские СМИ просочилась информация о намерениях Трампа, начали появляться сообщения о том, что руководство Microsoft ведет переговоры о покупке платформы.



Вмешательство в рынок



На территории КНР работает особая версия TikTok, которая называется Douyin. Компания нуждается в ней для того, чтобы прямо внутри сервиса с помощью различных алгоритмов установить цензуру в соответствии с китайским законодательством. Соответственно, сам TikTok был изначально создан как платформа, которая будет функционировать за рубежом.

Когда информация о переговорах между Microsoft и ByteDance только была предана огласке, речь шла о том, что компания собирается выкупать лишь американскую версию социальной сети. Это якобы было нужно в том числе и для того, чтобы ByteDance могло хоть как-то минимизировать финансовые потери от ухода с рынка США, а граждане не лишились полюбившейся платформы. Хотя, несомненно, нельзя сказать о том, что Microsoft делает одолжение конкуренту из Китая: покупка сервиса лишь укрепит позиции гиганта. Более того, приобретение американского филиала TikTok американской компанией – ключевое условие, которое Трамп считает достаточным для того, чтобы сервис остался в США. Однако недавно стало известно, что Microsoft планирует выкупить TikTok полностью, оставив китайцам их Douyin. При этом сумма сделки разнится от $10 млрд до $30 млрд.



президент США Дональд Трамп





Сейчас становится ясно, что маневр Дональда Трампа с запретом социальной сети был совершен исключительно для того, чтобы вынудить ByteDance пойти на переговоры о продаже платформы и сбить цену. Если бы угрозы для существования TikTok на территории США не было, вероятнее всего Microsoft никогда или, как минимум, долго не смогла бы начать процесс покупки платформы. Таким образом, можно сказать, что правительство США действовало далеко не только в интересах безопасности граждан.