Стабильно тяжёлая ситуация. Коронавирус в Бразилии заразил уже почти 3 миллиона человек

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7 августа 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Почти 3 миллиона заболевших сейчас находятся на территории Бразилии. Точное число инфицированных – 2 917 562.

Огромное количество больных прекрасно показывает, насколько быстро распространяется «ковид». Худшая ситуация наблюдается в бедных кварталах городов и поселениях с преобладанием малоимущих семей. Число погибших уже приближается к 100 тысячам (точная цифра – 98 644). К счастью, есть и выздоровевшие, и их количество тоже растёт. Тех, кому удалось побороть «уханьскую пробирку», уже более 2 миллионов (2 047 660 чел). Общая ситуация с коронавирусом всё ещё остаётся весьма серьёзной. У народа появилось сильное недоверие к власти, ввиду её «расхлябанного» отношения к опасности из Китая.

С каждым днём на территории страны выявляется по 40-50 тысяч заболевших. Заражаются даже члены правительства. В особенной опасности находятся пожилые люди и те, у кого слабый иммунитет. Больше тысячи человек умирает в Бразилии за сутки. Санитарные нормы соблюдают далеко не все. Из-за банального отсутствия нормальных зарплат и должной государственной помощи люди вынуждены добывать себе деньги, где бы то ни было. Это вынуждает многих бедняков идти на нарушение карантинных мер. Лишившийся доверия граждан президент Жаир Болсонару уже подписал указ о выделении 356 миллионов долларов США на вакцину от Covid-19. 240 миллионов из данной суммы пойдёт только на специальные исследования. Неизвестно, сколько ещё потребуется выделить финансовых средств на разработку. В ВОЗ называют бразильскую обстановку с коронавирусом стабильно тяжёлой.