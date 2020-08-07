Жительница США рассказала, как ей удается в 60 лет выглядеть на 30

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7 августа 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

кисточки для макияжа, pixabay.com

Жительница Флориды Доун Хабшер поведала, как в свои 60 лет ей удается выглядеть примерно на три десятка лет моложе. Уточняется, что женщина и ее тридцатилетняя дочь Шер кажутся ровесницами.

В беседе с журналистами Доун отметила, что оставаться в форме ей позволяют регулярные занятия спортом, правильное питание, тщательный уход за кожей лица и тела, хороший сон, а также потребление большого количества воды. Сохранять молодость американке помогает и дочь, которая рассказывает ей о современных трендах. Они иногда даже носят одну и ту же одежду, поскольку размер у них одинаковый.

Хабшер подчеркнула, что нередко, когда они с дочкой идут по улице, их принимают за близняшек, что очень льстит матери.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Motherdaughtertwins (@motherdaughtertwins) 31 Мар 2019 в 9:01 PDT