Жительница США рассказала, как ей удается в 60 лет выглядеть на 30
7 августа 2020, 16:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: Daily Mail
Жительница Флориды Доун Хабшер поведала, как в свои 60 лет ей удается выглядеть примерно на три десятка лет моложе. Уточняется, что женщина и ее тридцатилетняя дочь Шер кажутся ровесницами.
В беседе с журналистами Доун отметила, что оставаться в форме ей позволяют регулярные занятия спортом, правильное питание, тщательный уход за кожей лица и тела, хороший сон, а также потребление большого количества воды. Сохранять молодость американке помогает и дочь, которая рассказывает ей о современных трендах. Они иногда даже носят одну и ту же одежду, поскольку размер у них одинаковый.
Хабшер подчеркнула, что нередко, когда они с дочкой идут по улице, их принимают за близняшек, что очень льстит матери.
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