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В Нью-Йорке без электричества остались более 120 тысяч человек

, 15:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ABC

В Нью-Йорке без электричества остались более 120 тысяч человек
Нью-Йорк, pixabay.com

Более 120 тысяч жителей Нью-Йорка в пятницу, 7 августа, остались без электричества. Проблемы с энергоснабжением, согласно последним данным, вызваны последствиями тропического шторма Isaias.

Известно также, что энергетическая компания Con Edison, которая занимается обеспечением электроснабжения города, сообщила о сбое на Манхэттене, который начался сегодня около 05:00 по местному времени (12:00 по Москве). Причины случившегося пока не установлены.

Оператор общественного транспорта Нью-Йорка MTA, который отвечает за работу метро, автобусов и двух железных дорог, предупредил о вероятных задержках в движении.

Уточняется также, что по всему Восточному побережью Соединенных Штатов Америки без света из-за шторма остаются около 1,3 миллиона человек.

ЕТ

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