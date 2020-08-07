Украина к 1 сентября избавляется от русскоязычных школ

Аргументы Недели → В мире 13+

7 августа 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

С начала нового учебного года украинские школы должны перейти на национальный язык обучения. При этом парламент страны ещё не принял закон об отсрочке украинизации образования. Политики до сих пор не могут прийти к единому мнению.



По новым образовательным стандартам Украины школы должны с первого сентября перевести как минимум 80% предметов на национальный язык с поэтапным увеличением данного показателя до 100%. В партии Порошенко считают, что отсрочка перехода образования на национальный язык несёт тяжёлые последствия. Россия по факту атакует национальную культуру, социальное пространство, говорит член партии Владимир Вятрович.



Президент Украины Владимир Зеленский не стал решать языковые споры и дистанцировался от этой проблемы. Эксперты считают, что языковой вопрос не является камнем преткновения для населения. В большинстве случаев украинцы говорят на двух языках. Если люди дома применяют русский язык, это не означает, что они не знают родную речь.



Депутаты партии «Батькивщина» указали на политическую слабость Верховной Рады, которая не может поставить точку в языковом вопросе. Споры длятся постоянно, нормы закона обсуждаются, но конкретных решений нет. Времени для обсуждения закона нет, поэтому школы переходят на новый формат обучения.



