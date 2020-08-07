Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Турции автобус с туристами попал в серьезное ДТП

, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

В Турции автобус с туристами попал в серьезное ДТП
фото: pixabey

В Турции автобус с туристами попал в серьезное ДТП. Вследствие аварии погиб водитель, еще 11 человек получили травмы различной степени тяжести.

Авария произошла в турецкой провинции Мугла. Водитель микроавтобуса забрал туристов из аэропорта и отправился с ними к отелям. На перекрестке Капукаргин автобус на большой скорости столкнулся с легковым автомобилем. Вследствие ДТП водитель автобуса погиб, также тяжелые травмы получила одна из пассажирок, которая ехала впереди, и еще 10 человек были доставлены в больницу на машине скорой помощи с травмами различной степени тяжести.

ЕСт

Экономика

Эксперт по финансам предположил, что ждет вклады населения в ближайшее время в этом году

Эксперт по финансам предположил, что ждет вклады населения в ближайшее время в этом году

Реальная доходность вкладов населения, депозитов, с учетом инфляции может вернуться к ситуации 1995−1996 гг. Прогноз инфляции — 4%, ключевая ставка — 4,25%, доходность базовых вкладов — четыре с небольшим.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью