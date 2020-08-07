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7 августа 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

В Турции автобус с туристами попал в серьезное ДТП. Вследствие аварии погиб водитель, еще 11 человек получили травмы различной степени тяжести.

Авария произошла в турецкой провинции Мугла. Водитель микроавтобуса забрал туристов из аэропорта и отправился с ними к отелям. На перекрестке Капукаргин автобус на большой скорости столкнулся с легковым автомобилем. Вследствие ДТП водитель автобуса погиб, также тяжелые травмы получила одна из пассажирок, которая ехала впереди, и еще 10 человек были доставлены в больницу на машине скорой помощи с травмами различной степени тяжести.