Египет и Греция подписали соглашение о демаркации морских границ между двумя странами в Средиземном море

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7 августа 2020, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Министерство иностранных дел Египта объявило через свой официальный аккаунт в Facebook, что министр иностранных дел Самех Шукри принял в четверг греческого коллегу Никоса Дендиаса в Каире.

В заявлении египетского дипломатического ведомства говорится, что Шукри принял своего греческого коллегу в Каире, чтобы обсудить пути укрепления двусторонних отношений и координации по вопросам, представляющим общий интерес, в рамках подготовки к подписанию соглашения об обозначении морских границ между двумя странами.

Примечательно, что Египет и Греция договорились возобновить переговоры по соглашению о демаркации морских границ между двумя странами во время визита министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса в середине июня. Этот шаг также был предпринят в то время, когда Турция расширила свое присутствие в восточном Средиземноморье, что было осуждено Грецией, Египтом, Кипром и Францией.