Китайский министр обороны поставил на место главу Пентагона

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7 августа 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Член Госсовета КНР, министр обороны Вэй Фэнхэ провел телефонный разговор с министром обороны США Марком Эспером по инициативе американской стороны. Собеседники обменялись мнениями по таким вопросам, как межгосударственные и межвоенные отношения между Китаем и США и обсудили дальнейшие контакты. Сообщает агентство «Синьхуа».

Вэй Фэнхэ изложил принципиальную позицию китайской стороны по Южно-Китайскому морю, Тайваню и американскому очернению Китая, потребовав от американской стороны прекратить ложные высказывания и провокационные действия, предложил: усилить контроль за опасными ситуациями на море, избегать рискованных шагов, способных накалить обстановку, оберегать мир и стабильность в регионе.

Марк Эспер, напротив, был миролюбив и заявил, что в условиях напряженности в двусторонних отношениях армии двух стран должны поддерживать диалог и консультации, контролировать кризисную ситуацию, не допускать неверных оценок, снижать риски.