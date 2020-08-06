В Германии ректор потратил 64 тысячи евро на такси

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6 августа 2020, 21:02 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: der Spiegel

фото: pixabay.com

Престижный немецкий университет сотрясает скандал. Его руководство обвиняют в необоснованных тратах.

Университет Людвига Максимилиана в Германии считается одним из элитных. Нынешний скандал сильно ударил по его имиджу.

«На учебное заведение были потрачены значительные государственные средства», — сообщает газета die Zeit: «Теперь Верховная Счетная палата Баварии обвиняет его в растратах. Аудиторы выявили расходы на такси в размере 64 тысяч евро».

На такси ректор ездил с работы домой. Помимо этих трат ему вменяют обеды в элитных ресторанах на 21 тысячу евро, а также поездки на курсы повышения квалификации на 15 и на 17 тысяч евро.

Сам ВУЗ обвинения отвергает. Руководство заявляет, что они необоснованны. Ни о какой растрате речи быть не может. Утверждается, что все было совсем наоборот.