В Мексике хотят запретить колу, чтобы спасти детей

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6 августа 2020, 19:36 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: pixabay.com

Один из мексиканских штатов может ввести запрет на продажу газировки и бургеров детям. Власти хотят защитить детей от ожирения.

Запрет хотят ввести в мексиканском штате Оахака. Он стал частью реформы о правах детей и подростков. Если его примут, в штате запретят продавать детям сладкие напитки и бургеры. Нарушения будут наказывать штрафом.

«Эта чрезвычайная ситуация со здоровьем делает еще более очевидным ущерб, причиненный потреблением сладких напитков», — пояснила свою инициативу Лопес Домингес.

Домигес 19 лет. Она стала автором законопроекта. Его она придумала, когда узнала, что в Мексике существует проблема детского жирения.