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В Мексике хотят запретить колу, чтобы спасти детей

, 19:36 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

В Мексике хотят запретить колу, чтобы спасти детей
фото: pixabay.com

Один из мексиканских штатов может ввести запрет на продажу газировки и бургеров детям. Власти хотят защитить детей от ожирения.

Запрет хотят ввести в мексиканском штате Оахака. Он стал частью реформы о правах детей и подростков. Если его примут, в штате запретят продавать детям сладкие напитки и бургеры. Нарушения будут наказывать штрафом.

«Эта чрезвычайная ситуация со здоровьем делает еще более очевидным ущерб, причиненный потреблением сладких напитков», — пояснила свою инициативу Лопес Домингес.

Домигес 19 лет. Она стала автором законопроекта. Его она придумала, когда узнала, что в Мексике существует проблема детского жирения.

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