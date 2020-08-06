В Бурятии ребенок погиб от электротравмы

Аргументы Недели → В мире 13+

6 августа 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

В Республике Бурятия ребенок пролил воду на незащищенные электрические провода и погиб от электротравмы, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России.Сообщается, что трагедия произошла в селе Петропавловка.

Во время игры возле хозяйственной постройки, на которой были подвешены незащищенные электрические провода, ребенок попал водой на фрагменты алюминиевой проволоки, лежащей на полу. Из-за этого произошло замыкание. Позже стало известно, что два года назад мать ребенка самовольно подключила дом к проходящей рядом линии электропередачи.