В Бурятии ребенок погиб от электротравмы

В Республике Бурятия ребенок пролил воду на незащищенные электрические провода и погиб от электротравмы, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России.Сообщается, что трагедия произошла в селе Петропавловка.
Во время игры возле хозяйственной постройки, на которой были подвешены незащищенные электрические провода, ребенок попал водой на фрагменты алюминиевой проволоки, лежащей на полу. Из-за этого произошло замыкание. Позже стало известно, что два года назад мать ребенка самовольно подключила дом к проходящей рядом линии электропередачи.
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