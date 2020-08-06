Америка учинила расправу над сирийцами руками своих прокси

Аргументы Недели → В мире 13+

6 августа 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Группировка «Касад», которую поддерживают оккупационные силы США, в ходе рейдов похитили несколько жителей поселка Аш-Шхейль на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Это произошло на фоне увеличения числа протестных акций, призывающих американцев покинуть территорию Сирии. Об этом сообщает новостное агентство САНА.

«Местные источники рассказали агентству САНА, что группировки «Касад» провели облавы в домах жителей поселка, похитив несколько мирных граждан и увезя их в неизвестном направлении. Боевики «Касад» подожгли несколько домов жителей Аш-Шхейля, которые протестовали против их произвола и преступных действий.

Ранее сообщалось, что группировка установила в поселке Аш-Шхейль блокпосты с целью подавления акций протеста с требованием ухода из региона формирований группировки «Касад» и оккупационных сил, которые совершают преступления против местного населения.

Группировка «Касад» перекрыла все въезды и выезды из поселков Аш-Шхейль, Аль-Бсера, Аль-Хаваидж и Зибан в провинции и ввели военное подкрепление в поселок Аш-Шхейль».