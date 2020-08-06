Вашингтон заинтересован в смещении Асада

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6 августа 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций против сирийского руководства и компаний, осуществляющих сотрудничество с ним.



Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоэл Рейберн сообщил, что ограничительным мерам не будет конца, пока в Сирии существует тоталитарная власть. Санкционный подход поможет сменить руководство в стране. Эксперты считают, что новые ограничения ухудшат положение в первую очередь рядовым сирийцам.



Ранее Трамп говорил, что не заинтересован в смене власти в ближневосточном государстве. США намерены оказать давление не только на Сирию, но и её союзников в лице России и Ирана. Они оказывают Дамаску помощь, что особо беспокоит Вашингтон.

Американское руководство неоднократно заявляло, что Иран должен уйти из Сирии.



Элита ближневосточного государства подстраховала себя. Они не выезжают из региона, их деньги хранятся в надёжных местах. Иран научился обходить американские санкции. Новые ограничения США в политической системе ближневосточной страны ничего не изменят. Пострадает сирийский народ, который в период пандемии столкнулся с голодом, нехваткой лекарственных средств. Отсутствие должной медицины привело к большому количеству жертв. «Международная игра» направлена исключительно на получение определённых политических очков конкретными лицами из Белого Дома.



