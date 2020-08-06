В Египте в пригороде Хургады разбился частный самолет. Инцидент произошел в Эль-Гуне на юге страны. Подробности происшествия уточняются.
Информации о пострадавших в результате инцидента пока нет, передает ТАСС.
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6 августа 2020, 13:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт
В Египте в пригороде Хургады разбился частный самолет. Инцидент произошел в Эль-Гуне на юге страны. Подробности происшествия уточняются.
Информации о пострадавших в результате инцидента пока нет, передает ТАСС.
Ульяна Меньшикова
Алексей Надёжин
Елена Середа
Олег Фочкин
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