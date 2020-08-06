В Латинской Америке умерших от COVID-19 уже больше, чем в Европе

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6 августа 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Для Южной и Центральной Америки, а также для Карибского бассейна, коронавирус оказался смертоноснее, чем для Европы. Всего в Латинской Америке от причин, вызванных COVID-19, умерли более 200 тыс. человек.

По данным Reuters, в Бразилии и Мексике вирус привел к смерти 98,8 тыс. и 48,8 тыс. человек соответственно. Университет Джонса Хопкинса сообщает, что в пересчете на 1 тыс. жителей, Бразилия имеет более низкие показатели, чем в других латиноамериканских странах - 13,3 заразившихся. В Перу при этом – 13,7 человек, в Панаме – 18,4 и Чили – 18,6.

По смертности от COVID-19 Бразилию опережает Перу. В стране с 32-миллионным населением погибли более 20 тыс. человек, несмотря на то, что строгие карантинные меры правительством там были введены еще 16 марта. Тем не менее, по статистике, 72% перуанцев уже в мае были вынуждены ходить работать на теневой сектор.

По информации ВВС, на Перу приходится более 830 тыс. венесуэльских мигрантов, бежавших из своей страны только за последние годы. Теперь венесуэльские врачи получат шанс работать легально по специальности.

«Врачей в Латинской Америке не хватало всегда, поэтому с практикой тут проблем нет и лицензия не так жизненно необходима, как в США. К тому же толпы иностранных врачей – это миф, поскольку в самой Венесуэле специалистов не хватало, и они приезжали из Кубы», – рассказал главный научный сотрудник Центра латиноамериканских исследований Института всеобщей истории РАН Андрей Щелчков.

Колумбия, Боливия и Аргентина еще не прошли пик первой волны. Там отмечается рост заражений.

«В Уругвае потери минимальные, хотя никакого карантина не вводили – власти просто рекомендовали ограничить контакты, что и было сделано гражданами. В то же время в Аргентине, несмотря на карантин, число заражений растет: к друзьям жители все равно ходят в силу традиций. В Чили и вовсе вводят чрезвычайное положение, но там это легко сделать – через указ президента. В Аргентине из-за таких мер население могло бы и бунт поднять – опять же свои особенности. Правда, в пригородах Буэнос-Айреса преступность растет и уже обсуждается привлечение пограничников для патрулирования улиц, поскольку они к войскам формально не принадлежат», – сообщил Щелчков.

Эксперт отмечает, что хуже всего ситуация сложилась в Перу, поскольку «плотность населения осталась очень высокой, а социальная инфраструктура практически отсутствует, медицина на нуле».