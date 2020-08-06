На Кипре ищут хабаровчанина, чей груз послужил причиной взрыва в Бейруте

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6 августа 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Правительство Кипра разыскивает уроженца Хабаровска, который косвенно причастен к взрыву в бейрутском порту. Речь идет о бизнесмене Игоре Гречушкине.

Ранее предприниматель владел судном Rhosus. Корабль в 2014 году арестовали в порту ливанской столицы. На нем находился груз – 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. После конфискации селитру отправили на склад до решения о б утилизации.

5 августа там же проводились сварочные работы. Эксперты считают, что рабочие не соблюдали должных мер безопасности, в результате чего от искры взорвалась селитра, разрушив порт и здания вокруг. Напомним, что число жертв взрыва перевалило за сотню, пострадавших – тысячи.

Работавшие на судне, на котором перевозилась селитра, моряки уверяют, что Гречушкин был фактическим владельцем Rhosus. В настоящее время бизнесмен проживает на Кипре.