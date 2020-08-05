«Вы все шпионы». Дональд Трамп решительно настроился против китайской компании «Tik-Tok»

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5 августа 2020, 23:03 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Отношения Китая и США давно достигли критического уровня. Американское правительство до сих пор не может простить Поднебесной коронавирусное распространение. Белый Дом не раз обвинял Си Цзиньпина и его руководство в умышленном создании опасной «химеры». Вирус ещё весной окрестили «уханьской пробиркой» в честь знаменитой лаборатории.

С «аннексией» Гонконга и событиями в Хьюстоне двухсторонние отношения между странами едва не оказались на грани полномасштабной войны. Дональд Трамп в полной уверенности, что все китайские компании работают напрямую на Си Цзиньпина. Соответственно, глобальная корпорация «Tik-Tok», заведующая известнейшим приложением, вполне может сливать информацию о своих пользователях в КПК.

Трамп угрожает полностью запретить «Tik-Tok» на территории США. В руководстве китайской компании отрицают передачу информации Си Цзиньпину. Дирекция утверждает, что никак не связана с верховным правительством и не планирует передавать ему все данные пользователей. Американцы же продолжают настаивать на обратном. Многие эксперты и владельцы соцсетей уже выразили негодование сложившейся ситуацией. К примеру, известный интернет-магнат Павел Дуров, знаменитый автор Telegram и бывший владелец Vkontakte назвал действия Трампа угрозой мировому интернету. Он яро осудил США в попытке «политизировать» интернет. Дуров считает, что в скором времени некоторые государства могут пойти на создание полностью контролируемых секторов всемирной паутины. Это может привести к закрытию интернета на территории этих стран. Таким образом, мечта человечества об открытом мире и свободе самовыражения может сойти на нет уже в ближайшее время.