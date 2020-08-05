Министерство культуры Италии очень заинтересовало приобретение острова сыном украинского олигарха

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5 августа 2020, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]

остров Галлинара, фото: Wikipedia

Остров Галлинара, расположенный в Лигурийском море, в июле перешел в собственность к сыну крупного украинского бизнесмена и политика Вячеслава Богуслаева. Обстоятельства приобретения острова изучит министерство культуры Италии.

Об этом сообщил глава министерства Дарио Франческини. "Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы остров такой красоты был доступен каждому", - сказал министр.

Как выяснили журналисты итальянской газеты Corriere della Sera, остров был куплен 17 июля за 10 млн евро. Его продали две семьи, которые владели этой недвижимостью более 40 лет. Покупателем стала компания Galinette, которая напрямую может быть связана с человеком, чьи данные совпадают с личностью 42-летнего Александра Богуслаева проживающего в Монако. Вячеслав Богуслаев - бывший глава правления, генеральный директор ОАО украинской компании "Мотор Сич", входит в топ-25 самых богатых людей Украины.

С 1989 года остров Галлинара имеет статус природного парка.