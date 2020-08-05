Португалия: крушение высокоскоростного поезда привело к гибели одного человека

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5 августа 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

В Португалии крушение высокоскоростного поезда привело к гибели одного человека. Местные СМИ передали информацию о страшной аварии. Обстоятельства происшествия выясняются.

Португальские СМИ сообщают о том, что в поезде находилось 282 пассажира, 50 из которых пострадали и им потребовалась помощь врачей. Машинист остается заблокированным в своей кабине, трагедия произошла в округе Коимбра.