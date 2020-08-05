В Северной Корее власти отправили на карантин больше 3,5 тысяч человек из-за одного заразившегося

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5 августа 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: pixabay.com

Больше 3600 человек были отправлены в карантин в Северной Корее. Они вошли в число первичных и вторичных контактов жителя страны, у которого был выявлен коронавирус.

Об этом случае заражения в Северной Корее было объявлено 26 июля. Власти заблокировали приграничный город Кэсон. Кроме того, 3635 человек были отправлены на карантин.

Это был первый выявленный случай заражения в Северной Корее.

Коронавирус в эту страну был занесен человеком, который перебежал в Южную Корею три года назад, а потом вернулся через укрепленную границу с подозрительными симптомами.

Теперь у медиков появились сомнения, то это был именно коронавирус. Сообщается, что результат был «неопределенный». Первый диагноз был поставлен после нескольких медицинских осмотров.

«Этот человек был протестирован на Covid-19, но результаты тестов оказались неубедительными», — сообщила газета the Guardian, цитируя представителя ВОЗ по Северной Корее Эдвина Сальвадора.

Тем не менее власти Северной Кореи отправили на карантин 3635 человек. Из них в группу первичных контактов вошли 64 человека. Еще 3571 человек относятся к вторичным контактам. Карантин им назначен на 40 дней.