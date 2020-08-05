Вторая мировая волна: набирающий обороты COVID-19 бьет по ценам на нефть

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5 августа 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ] Источник: ng.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Признаки второй волны COVID-19 зафиксированы в Австралии и Германии. Центробанк РФ (ЦБ) заявляет, что распространение коронавируса в России и других странах может привести к повторному введению некоторых ограничений или длительному сохранению текущих ограничительных мер во второй половине 2020 года. Все это может повлиять на нефтяные цены.

Базовый прогноз ЦБ РФ, сделанный в июле, не учитывает возможности второй волны пандемии. Центробанк полагает, что средняя цена барреля в 2021 году составит около 40 долл. При этом зарплаты в России, как сформулировали в ведомстве, «останутся на пониженном уровне».

Председатель Объединения немецких врачей Сузанне Йона считает, что в Германии уже началась вторая волна коронавируса. По ее оценкам, распространение второй волны инфекции в стране выглядит слабее, чем в марте-апреле, когда наблюдался первый подъем заболеваемости. Осенью или зимой подобное ждут во Франции. Об этом уже предупредил научный совет при правительстве страны.

Власти Австралии решительно ввели комендантский час во втором по численности штате Виктория. Там закрыли многие предприятия и ввели жесткие ограничения на выход жителей из своих домов. Для обеспечения карантина в штате развернули расположение дополнительных войск. За нарушение запретов австралийцам грозит штраф в 14 тыс. долл.

Эксперты заявляют, что с возвращением COVID-19 восстановление спроса на нефть на многих рынках застопорилось. В связи с ужесточением ограничений, снижается спрос на топливо. В то же время, как сообщает Reuters, группа ОПЕК+ в августе увеличивает добычу нефти, что добавит около 1,5 млн барр. в сутки к мировому предложению.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на Лондонской бирже оказалась в середине дня во вторник на 1,65% ниже цены закрытия предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 1,85%.

MarketWatch сообщает, что страны ОПЕК+ с 1 августа перешли ко второму этапу сделки, предполагающему частичное восстановление добычи – на 2 млн барр. в сутки (б/с). Однако с учетом компенсаций со стороны стран, которые не выполнили своих обязательств на первом этапе, добыча вырастет примерно на 1,5 млн б/с.

«Инвесторы опасаются, что увеличение добычи обратит вспять недавнее восстановление нефтяных цен, особенно на фоне роста случаев коронавируса по всему миру и продолжающегося спада спроса», – подчеркивает глава Sun Global Investments Михир Кападия.

По сведениям агентства Bloomberg, Саудовская Аравия на фоне неопределенности отложила публикацию цен на поставки своей нефти в сентябре. Экспортеры нефти уже сейчас заново рассматривают возможность повторного падения спроса на нефть из-за роста числа заболеваний коронавирусом во всем мире.