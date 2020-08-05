Открыты для полетов Танзания и Занзибар: что интересного увидят туристы​

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5 августа 2020, 08:53 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

1 августа было официально разрешено авиасообщение между Россией и Танзанией. А это означает, что лететь в далёкую страну Занзибар можно без всяких сложностей.

Лететь иль не лететь? Вот в чём вопрос.

Танзания открылась для россиян во всей своей красе, но к лучшему ли это?

1 августа было официально разрешено авиасообщение между Россией и Танзанией. А это означает, что лететь в далёкую страну Занзибар можно без всяких сложностей. Не стоит забывать, что Танзания является поистине удивительным местом на нашей планете. Именно здесь расположена гигантская гора под именем Килиманджаро, заснеженные вершины которой вызывают бурю восхищения. В этих же землях раньше господствовала власть великого султаната Занзибар. Островные монархи, в основном арабского происхождения, распространяли свою власть на многие окрестные земли. Большая часть местных племён подчинялась воле султаната. У Танзании длинная и сложная история, наполненная различными войнами и переворотами. Сейчас в этой стране господствует гибридный режим, в котором преобладает господство олигархата. Именно олигархи являются истинными и почти бессменными хозяевами некогда могучего Занзибара. В их руках сосредоточены почти все имеющиеся ресурсы.



Танзания славится множеством архитектурных памятников и достопримечательностей. Можно спокойно прокатиться по морским волнам, взирая на прекрасные острова. Занзибар станет для вас настоящим чудом света. Там полным-полно прекрасно оснащённых отелей и роскошных пляжей, которые могут сделать путешествие поистине незабываемым. Страна буквально наполнена различными спящими вулканами, манящими своей изысканной красотой. Помимо священной для некоторых танзанийцев горы Килиманджаро можно посетить и великий город Дар-эс-Салам, пробежаться по его просторным улицам. Он был построен ещё во времена господства султанов. Ходили легенды, что основатель города Маджид-ибн-Саид был настолько поражён красотами этого места, что немедленно повелел создать здесь крупный город. В переводе с арабского Дар-эс-Салам означает «Дом мира».

Также помимо всевозможных старинных зданий, которых здесь великое множество, рекомендуется посетить гигантский заповедник, славящийся диковинными зверями. Одним из таких заповедников является национальный парк Серенгети. Он попал под охрану ЮНЕСКО ещё в 1981 году и был признан памятником природного наследия. Экосистема этого парка считается одной из самых древних на Земле. Не стоит обходить стороной и прекраснейшее озеро Виктория, крупнейший из пресноводных водоёмов Африки. Говорят, что по своим размерам озеро напоминает целое государство. Оно находится не только на территории Танзании, но и в пределах окрестных государства, в числе которых Кения и Уганда.

Однако есть и минусы, которые вероятно оттолкнут некоторых любителей попутешествовать и заставят задуматься о смысле турпоездки. Коронавирусная пандемия на планете ещё далеко не закончилась. А в Танзании помимо «уханьской пробирки» можно найти не менее вредоносную заразу под названием малярия. Любители побегать за местными девушками рискуют заработать себе ВИЧ. Более того, туры в эту страну для многих россиян могут стать по-настоящему «жестокими» в финансовом плане. Вся правда в том, что даже со скидками полёт в Танзанию может обойтись как минимум в 180 000 рублей. Судя по официальной статистике туров, в ближайшее время цены едва ли упадут вниз. Напротив, с осени они начнут стремительно повышаться. Поэтому тем, кто серьёзно пострадал от пандемии в финансовом плане, рекомендуется отсидеться на этот сезон. Да и любому, кто наметил поездки в ближайшее время за границу, лучше будет немного переждать. В мире уже почти 20 миллионов заболевших коронавирусом. Подобные цифры – совсем не ерунда. Напомним, что вирус очень заразен, и его можно подхватить почти везде, где есть люди. Не исключено, что официальные цифры, рассказывающие о заражённых в Танзании, далеко не верны. Больных там может быть гораздо больше, чем кажется. Ведь большая часть населения в этой стране живёт в ужасной нищете. Проблемы бедных и богатых до сих пор никак не решаются, и это ведёт к непредсказуемым последствиям.