Обжорству – бой. Система «Шведского стола» в Турции немного изменилась из-за пандемии

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4 августа 2020, 21:30 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Итак, наступил август, а вместе с ним пришло время туризма. Хоть коронавирус и до сих пор активен, отдыхать нашим соотечественникам ой как хочется, посему туристический бизнес с некоторыми странами вновь возобновляется.

Однако в системе «всё включено», так свойственной Турции, произошли некоторые изменения. Об этом сразу же предупреждает глава отельеров Турции, Сурури Чорабатыр. Многое из того, что мы уже привыкли видеть в отелях, сохранится. Вот только самим туристам уже никакую еду накладывать не придётся. Системой «шведского стола» теперь заведуют сами официанты. Так что придётся забыть про пять сочных ножек с тремя громадными тарелками картофеля. Всё, что есть на столике с припасами, уже не «своруешь». Придётся просить об этом обслугу, а уж как она поведёт себя при виде столь прожорливого клиента, трудно предсказать.

Обычно в турецких отелях не слишком любят обжор и предпочитают накладывать всё в меру. «Шведский стол» подразумевал собой многочисленные излишества. Многие любители хорошенько покушать могли позволить себе «обчистить» всё, что можно в отельном ресторане, и заодно запить всё это чем-нибудь крепким. Теперь с этим придётся повременить. К тому же обилие «огненной воды» может серьёзно отразиться на здоровье. Так же в гостинницах сохранятся необходимая дистанция и масочный режим. Маски придётся носить не только обслуживающему персоналу, но и посетителям отеля. Пока коронавирус не побеждён, многие меры ограничений сохраняются. В отелях будет проводиться и постоянная дезинфекция, так что придётся привыкать к местным работникам в белых костюмах. Не стоит ни в коем случае путать их с бригадами скорой помощи, выслеживающими «ковидников».