В Италии ветеран второй мировой стал старейшим выпускником университета

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4 августа 2020, 19:42 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Reuters

Ветеран Второй мировой войны Джузеппе Патерно на скриншоте youtube-видео Reuters

Ветеран Второй мировой войны Джузеппе Патерно получил диплом о высшем образовании. Он стал старейшим выпускником вуза в Италии.

Ему 96 лет. Джузеппе Патерно сдал последний выпускной экзамен в Университете Палермо. Таким образом он сумел получить диплом. Это произошло пару дней назад.

«Я сказал, все, сейчас или никогда, — и поэтому в 2017 году я решил записаться. Я понимал, что было немного поздно, чтобы получить трехлетнюю степень, но я сказал себе: — Давай посмотрим, смогу ли я это сделать», — вспоминает теперь Джузеппе Патерно. У него все получилось. Уже после сдачи последнего устного экзамена профессор социологии Франческа Риццуто сказала ему: «Вы-пример для младших студентов».

Джузеппе Патерно родился в бедной семье на острове Сицилия. Он стал моряком Военно-морского флота, принял участие во Второй мировой войне. Диплом он писал, набивая текст на пишущей машинке 80-х годов прошлого столетия. А в качестве источников использовал книги и печатные издания, отказавшись от интернета.

Теперь Джузеппе Патерно выпускник Университета Палермо. Что он будет делать с дипломом, пока не известно. Но возможно, займется научной работой. Для этого ему нужно просто сказать: «Сейчас или никогда».