Военные нашли трех «робинзонов» в Тихом океане

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4 августа 2020, 19:23 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Минобороны Австралии

Спасение пропавших моряков на фото Минобороны Австралии

Пропавшие моряки были найдены на необитаемом острове в Тихом океане. Теперь уже их эвакуировали вооруженные силы Австралии.

Они пропали в районе филлипинского архипелага. Трое моряков отправились в плавание на небольшом ялике, собирались дойти до одного из атоллов, но сбились с курса. Потом у них закончилось топливо. Так они оказались на маленьком необитаемом острове Пайклот.

«Мужчины были спасены после того, как написали гигантский знако SOS на песке», — сообщило Министерство обороны Австралии.

Сигнал был замечен с самолета. После этого в район бедствия был направлен вертолет. Он доставил на остров воду и еду. Позднее мореплавателей забрал патрульный катер. Что помешало вертолетчикам поднять на борт троих человек, австралийское минобороны не сообщает. Возможно, «робинзоны» потребовали спасти также и судно, на котором приплыли.