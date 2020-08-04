Суд Ирана выдал ордер на арест Дональда Трампа

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4 августа 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Хосейн Салами вновь подчеркнул, что Иран, несомненно, отомстит США за убийство Кассама Сулеймани. Информирует новостное агентство «FARS».

«Конечно, мы отомстим за его кровь», - сказал генерал Салями, выступая на церемонии в Тегеране во вторник. «Мы продолжим священный путь, который он проложил, до конца без какой-либо остановки, что является Божьей волей, свободой святого Кудса, смертью врагов ислама и изгнанием их с мусульманских территорий», - добавил он.

Генерал-лейтенант Сулеймани был убит ракетой, пущенной с американского беспилотника по Багдадскому международному аэропорту в Ираке 3 января. В результате того авиаудара был также убит заместитель командующего Народными мобилизационными силами Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Кроме того, еще пять иранских и пять иракских военнослужащих приняли мученическую смерть от ракет, выпущенных американским беспилотником по международному аэропорту Багдада. Сообщает иранское новостное агентство.

Иран объявил в конце июня, что есть решение на арест 36 должностных лиц США и других стран, причастных к убийству генерала Сулеймани.

«36 человек, которые были причастны или заказали убийство Кассема Хаджа, включая политических и военных чиновников США и других правительств, были опознаны, и иранские судебные чиновники выдали ордера на их арест, также были направленные соответствующие извещения в Интерпол» , - сказал генеральный прокурор Тегерана Али Алкаси Мехр.

Он сказал, что президент США Дональд Трамп стоит в верхней строчке списка обвиняемых и будет преследоваться по суду, как только он уйдет с поста президента, после окончания срока его полномочий. Интересно, какую казнь выберут иранские палачи (или судьи) Дональду Трампу: обезглавливание, повешение или побивание камнями?