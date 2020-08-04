Жители алтайских сёл вынуждены ежедневно выходить на туристические тропы с огромными пакетами для отходов
4 августа 2020, 16:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: ОТР
Жители Алтайского края вынуждены чуть ли не ежедневно выходить на туристические тропы с мётлами, лопатами и огромными пакетами для отходов. Путешественники оставляют после себя горы мусора в самых живописных местах.
Раньше туристы выбрасывали бутылки, пакеты и остатки пищи. Сейчас к таким отходам добавились ещё медицинские маски и перчатки. Местные жители находят мусор даже в родниках, славящихся своей целебной водой. Замусорены обочины дорог и берега рек.
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