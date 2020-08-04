Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Кабардино-Балкария рискует лишиться природной достопримечательности

, 16:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

Кабардино-Балкария рискует лишиться природной достопримечательности
фото: pixabey

В Кабардино-Балкария водопад Гедмыш, один из красивейших в Европе, скоро пересохнет. Таким образом, республика может лишиться  доходов от туристов, которые приезжали на неё посмотреть. Причём санкционировали это всё сами власти.

Воду, которая раньше питала памятник природы, заковали в водопровод, который питает окрестные села, но это обернулось природной катастрофой. 

Местные жители отметили, что несколько тонких струй воды тоже высохнут, памятник природы начал погибать после того, как в районе построили новый водопровод.

ЕСт

В мире

Прилепин сообщил об отъезде из Белоруссии разыскиваемых российских «чоповцев»

Прилепин сообщил об отъезде из Белоруссии разыскиваемых российских «чоповцев»

Около 170 российских «боевиков», объявленных Белоруссией в розыск после задержания под Минском граждан РФ, которые предположительно работают на ЧВК Вагнера, покинули территорию бывшей советской республики.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью