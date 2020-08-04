Кабардино-Балкария рискует лишиться природной достопримечательности

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4 августа 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото: pixabey

В Кабардино-Балкария водопад Гедмыш, один из красивейших в Европе, скоро пересохнет. Таким образом, республика может лишиться доходов от туристов, которые приезжали на неё посмотреть. Причём санкционировали это всё сами власти.

Воду, которая раньше питала памятник природы, заковали в водопровод, который питает окрестные села, но это обернулось природной катастрофой.

Местные жители отметили, что несколько тонких струй воды тоже высохнут, памятник природы начал погибать после того, как в районе построили новый водопровод.