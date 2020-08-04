Премьер-министра Канады обвиняют в краже денег у детей

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4 августа 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министра Канады Джастина Трюдо уличили в незаконном распределении государственных грантов через благотворительную компанию WE Charity. Часть денежных средств предназначалась обучающимся, пострадавшим в карантинный период. Указанная организация имела связи с политиком. Деньги из фонда часто направлялись членам семьи Трюдо.



К примеру, с 2016 года мать Трюдо за участие на различных конференциях получила от организации более 230 тысяч долларов. Руководитель WE Charity Марк Килбургер указал, что руководство страны пригласило его для проведения различных государственных мероприятий. За это благотворительной компании было переведено более миллиона долларов.



В администрации премьера отметили, что финансирование ряда крупных мероприятий производилось министерством экономического развития. Джастин Трюдо признал свою ошибку и считает, что выбор благотворительной организации должен был проходить на коллегиальной основе. Позже стало известно, что в благотворительной организации работает дочь министра финансов Билла Морно. Другая дочь чиновника является активным участником мероприятий, проводимых компанией.



Ситуация вокруг благотворительной организации сразу стала достоянием общественности. Оппозиционные депутаты парламента указали на диктаторский стиль работы премьера. Консервативная партия призвала премьера подать в отставку.



