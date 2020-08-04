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4 августа 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Городской совет Тернополя намерен оспорить законность решения Киева о введении жёстких карантинных мер в ряде западных регионов Украины. Правительство страны продлило адаптивный карантин до конца августа. Государство разделило регионы на несколько зон в зависимости от эпидемиологической ситуации.



В самую опасную зону попали западные города: Луцк, Тернополь и ещё несколько районов страны. Местные власти не соглашаются выполнять предписания. По закону муниципалитеты могут только усиливать карантинный режим, но не смягчать его. В субъектах закрываются развлекательные и культурные заведения, ряд социальных объектов, детские сады, рестораны.

После ограничения транспортного сообщения с Тернополем руководство западных городов предупредило Киев о резком росте недовольства населения.



Местные власти заявляют, что не допустят изоляции. Весной, когда были введены первые карантинные ограничения, на западе страны выполняли их в «урезанном виде». Назревавший конфликт был разрешён введением адаптивной формы карантина. Украинские регионы перестают воспринимать центральную власть. Перед страной возникает вопрос о необходимости перезагрузки центра. Если этого не произойдёт, Украину ожидает новая «регионализация и федерализация».



