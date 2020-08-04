Оппоненты Мадуро отказываются участвовать в выборах

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4 августа 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

В Венесуэле сразу 27 оппозиционных партий отказались от участия в парламентских выборах. Оппозиция считает, что голосование будет сфальсифицировано, поэтому подыгрывать диктаторскому режиму нет смысла. По этой причине окружение оппозиционера Хуана Гуайдо может потерять последний шанс сместить Мадуро.



Выборы состоятся в декабре. Регистрация кандидатов начинается с 10 августа. Оппозиция рискует потерять управление над Национальной ассамблеей, которая считается её оплотом.



Эксперты не исключают военного сценария. Силовые структуры пока остаются лояльными к политике Мадуро. Само население страны за последние два года стало аполитичным. Люди заняты вопросами выживания. Венесуэла находится под американскими санкциями, экономика от коронавируса «трещит по швам». Активные граждане, которые состояли в оппозиционном блоке, эмигрировали в соседние страны.



Американские эксперты признают, что позиции Мадуро значительно окрепли. С его мнением приходится считаться. Право вводить чрезвычайное положение в период пандемии лишний раз доказало его легитимность. Снижение военного присутствия американских войск в странах мира добавляет Мадуро шансы на победу. Трамп не рискнёт проводить военную операцию, так как неудача может значительно уронить его рейтинг.



