ГЭС раздора между Египтом и Эфиопией. Одним - вода, другим - электричество

Аргументы Недели → В мире 13+

4 августа 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]

Пока мир борется с пандемией, никто не заметил противостояния Египта и Эфиопии, которое едва не дошло до военного столкновения. Эфиопия строит на своей территории крупнейшую плотину. Европейские инженеры создали для африканской страны уникальный проект ГЭС. Она способна удовлетворить собственные запросы страны, а также позволит поставлять электроэнергию в соседние государства.



В Египте считают, что плотина создаст угрозу для государства и всего региона.

Для Эфиопии, наоборот, это шанс улучшить экономическое положение государства. На строительство ГЭС страна уже потратила более 4 миллиардов долларов бюджетных средств. Сейчас мало кто помнит, но в прошлом веке СССР построил для Египта крупнейшую плотину без разрешения на то Эфиопии.



Как только в водохранилище эфиопской плотины началось поступление воды, Египет расценил это как угрозу национальной безопасности. Нехватка воды в Ниле для нужд сельского хозяйства может привести к голоду.



На международных встречах стороны заявляют, что смогут достичь компромисса. Если для Эфиопии плотина является исключительно жизненным вопросом, то для Египта ГЭС носит лишь принципиальный характер. В Каире считают, что ресурсами рек можно распоряжаться только после подписания соответствующих международных документов.



