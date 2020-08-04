Киргизия под угрозой дефолта планирует смену элит за счёт молодёжи

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4 августа 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков остановил принятие «закона о цензуре» в связи с его недоработкой. Таким способом руководитель страны попытался снять напряжение населения. Рассмотрением закона будут заниматься депутаты нового созыва, выборы которых состоятся в октябре. Политическая борьба за депутатские места развернулась в социальных сетях, так как массовые мероприятия из-за коронавируса проводить в стране запрещается.



Местные партии привлекают в свои ряды молодёжь, которая отличилась во время борьбы с пандемией. Молодёжь несёт новые знания, технологии, при этом не имеет практических практики их применения и опыта. Если направить активность молодых в нужное русло, то можно изменить положение государства в лучшую сторону. Для молодёжи места в парламенте закреплены на государственном уровне. Руководство страны считает, что в управленческой системе должна происходить смена элит, так как многие чиновники правят страной ещё с советского периода.



Киргизский политолог Шерадил Бактыгул рассказывает, что привлечение молодых людей в политику является стандартной политической технологией. После избрания они будут писать заявления о сложении мандатов и в парламент попадут совершенно другие люди. Определённая ясность наступит в конце августа, когда партии представят своих кандидатов. Пока правительству остаётся удерживать ситуацию. Экономика существует только за счёт иностранных грантов и кредитов и может в любой момент погрузиться в дефолт.



