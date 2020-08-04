Китайская специалистка - биолог, бежавшая в США, заявила, что Covid-19 возник в военной лаборатории

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4 августа 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Доктор Ли Мэн-Ян во время интервью в прямом эфире рассказала, что Covid-19 имеет искусственное происхождение. Она утверждает, что вирус, в результате которого погибло около 689 000 человек по всему миру, поступил из биологической лаборатории Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Сообщает издание «Миррор».

Доктор Ли, исследователь Гонконгской школы общественного здравоохранения, ранее обвиняла Пекин в сокрытии первоначальной вспышки в Ухане. По ее словам, в ходе своего исследования она проследила вспышку в НОАК.

Доктор Ли заявила: «В то время я четко оценила, что вирус пришел из военной лаборатории Китая». «Уханьский рынок морепродуктов просто использовался, как ширма», - добавила она. Вирусолог заявила, что ее возможно будут преследовать и оставаться в безопасности она не сможет, если сообщит о своих результатах. «Я знала, что как только я заговорю, я могу исчезнуть в любое время, как и все смелые протестующие в Гонконге», - сказала она. «Я могу исчезнуть в любое время. Даже моего имени больше не будет».

Эксперты отмечают, что пока не найдено никаких доказательств, подтверждающих утверждение ученого о том, что вирус был создан человеком. Информация представленная доктором Ли Мэн-Ян не подтверждена фактами.