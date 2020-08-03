В Кении придумали, что делать с беременностью детей

Власти Кении заявили о прогрессе в борьбе с детской беременностью. Утверждается, что она существенно снизилась.
Подростковая беременность стала одной из больших проблем в Кении. Теперь в Кении беременеют 71 девочка из 1000. Раньше этот показатель был 82 на тысячу.
«Подростковое материнство-это катастрофический, беспомощный исход в жизни девочки», — заявил министр здравоохранения Кении Мутахи Кагве: «Чаще всего это означает гибель для достижения подростком полного жизненного потенциала».
Вместе с тем официальную статистику называют филькиной грамотой. По словам правозащитников, официальные показатели являются лишь верхушкой айсберга. В реальности беременные кенийские девочки редко обращаются за медицинской помощью, поэтому в статистике они не указываются.
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