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Джихадисты атаковали несколько тюрем в Афганистане

, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

Джихадисты атаковали несколько тюрем в Афганистане
Фото: соцсети

В ночь на понедельник боевики группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ) напали на тюрьму в восточном Афганистане, в которой содержались сотни ее членов. В ходе возникшей перестрелки были убиты по меньшей мере 21 человек.

Еще 43 человека были ранены в результате другого налета, начавшегося поздно вечером в воскресенье, когда террорист-смертник из ИГ протаранил загруженным взрывчаткой автомобилем ворота Джалал-Абадской тюрьмы. В тот же день боевики открыли огонь по силам безопасности в тюрьме в столице провинции Нангархар, примерно в 115 километрах (70 милях) к востоку от Кабула. Трое нападавших были убиты.

ША

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