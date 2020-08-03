Джихадисты атаковали несколько тюрем в Афганистане
3 августа 2020, 17:39[ «Аргументы Недели» ]
В ночь на понедельник боевики группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ) напали на тюрьму в восточном Афганистане, в которой содержались сотни ее членов. В ходе возникшей перестрелки были убиты по меньшей мере 21 человек.
Еще 43 человека были ранены в результате другого налета, начавшегося поздно вечером в воскресенье, когда террорист-смертник из ИГ протаранил загруженным взрывчаткой автомобилем ворота Джалал-Абадской тюрьмы. В тот же день боевики открыли огонь по силам безопасности в тюрьме в столице провинции Нангархар, примерно в 115 километрах (70 милях) к востоку от Кабула. Трое нападавших были убиты.
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