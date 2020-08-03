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Немецкие СМИ пишут о серьезном заболевании отказавшегося от престола Папы Римского Бенедикта XVI

, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

Немецкие СМИ пишут о серьезном заболевании отказавшегося от престола Папы Римского Бенедикта XVI
Папа на покое, фото: vk.com/benedikt16

Немецкие СМИ пишут о серьезном заболевании отказавшегося от престола Папы Римского Бенедикта XVI. Баварская газета Passauer Neue Presse написала, что отставной понтифик Бенедикт XVI заболел после поездки в Регенсбург на похороны своего брата. Брат папы Георг Ратцингер скончался 1 июля на 97 году жизни.

У отставного 93-летнего понтифика диагностировали рожистое воспаление лица (инфекционное заболевание, вызываемое стрептококками). Биограф Йозефа Ратцингера утверждает, что он очень слаб, воспаление причиняет папе сильную боль, но его разум и память в полном порядке.
В 2013 году Папа Римский Бенедикт XVI стал первым понтификом, который отказался от престола, объяснив свое решение нехваткой сил для управления Римско-католической церковью.  Он занимается работой над мемуарами.

Бенедикт XVI (Benedictus PP. XVI, Йозеф Ратцингер) - 265-й Папа римский (с 19 апреля 2005 по 28 февраля 2013 г.). Ныне - Папа на покое.

ИЧ

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