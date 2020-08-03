Маразмы недели: картофельный спектакль в Минске, нота протеста против Севастополя и «Люблинский треугольник» с тупыми углами

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3 августа 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

Фото: соцсети

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный на основании действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

В этот раз на вершине хит-парада маразмов - президент Белоруссии Александр Лукашенко со своим картофельно-маразматическим спектаклем. Отметим, что преподнесённое мировому сообществу блюдо оказалось не только изрядно пересоленным, но и содержащим взаимоисключающие компоненты. Итак, накануне президентских выборов Батька, чьи, казалось бы, непоколебимые позиции расшатала белорусская оппозиция, решил, что называется, хайпануть, заявив о поимке под Минском боевиков-россиян из ЧВК «Вагнер». Собрав экстренное совещание с Совбезом РБ, Лукашенко заявил о грязных намерениях России по дестабилизации ситуации у сябров методом провокаций, диверсий и терактов. Что, по мнению президента Беларуси, и намеревались учинить «ЧВКшники». При этом заявление посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева о том, что 33 задержанных россиянина не причастны к каким-либо общественно-политическим событиям в Белоруссии, и что они всего лишь следовали через РБ транзитом в третью страну, президент проигнорировал.

Задержание российских граждан

Белорусские СМИ тот час же раструбили о том, что в общей сложности в республику проникли «более двухсот боевиков». Стало быть, ещё около 170-ти «ЧВКшников» где-то партизанят в белорусских лесах, цинично внедряя «план шатун» в основы незыблемой белорусской демократии.

Впрочем, оперативно выяснилось, что задержанные - сотрудники ЧОП, летевшие через Минск в Турцию для подписания договора об охране нефтеналивного порта в Ливии. Белоруссия для них была обычным перевалочным пунктом: у задержанных имелись загранпаспорта, которые россиянам для поездок в Белоруссию не нужны. К слову, не секрет, что последние несколько лет в условиях российских санкций, а также санкций против РФ, белорусская власть открыто занимается контрабандой: ни глазом не моргнув, сябры поставляют в Россию санкционные «белорусские» яблоки, креветки, киви, авокадо и прочие «нефтегазы». Не является секретом и тот факт, что Батька взял на себя бразды правления авиатранзитом: таким образом, РБ действительно стала перевалочным пунктом, что приносит Лукашенко многомиллионные прибыли. Тем не менее, он решил впрячься в провокацию, устроив политическое шоу из-за нахождения на его вотчине транзитных пассажиров. У которых, кстати, не нашли оружия и чего-либо неподобающего, являющегося основанием для задержания. Оказывается, сябров смутила камуфляжная форма и тот факт, что группа держалась особняком, не общаясь с местными и отказываясь хлестать «Зубровку» за здоровье Лукашенко!

«Никакой «ЧВК Вагнера» не существует в природе. И дело даже не в том, что в российском юридическом поле вообще нет никаких ЧВК. Просто нет какой-то отдельной группы с таким названием: это такой собирательный образ представителя негосударственных структур, оказывающих за рубежом услуги, скажем так, военизированного характера - от охраны объектов и сопровождения грузов до обучения местных военнослужащих. Любого сотрудника российского ЧОП, работающего на Ближнем Востоке или в Африке, дотошные журналисты радостно записывают в ЧВК. Причём, непременно, «Вагнера». Когда этот термин повторяют журналисты - это нормально. Когда профессионалы, представители спецслужб - нет», - отмечает директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Тем не менее, Лукашенко действует по принципу «вижу цель - не вижу препятствий»: картофельный спектакль набирает обороты. В свою очередь, руководство Украины, азартно потирая руки (которые, отметим, по локти в крови), потребовало у Минска «выдачи боевиков «Вагнера» украинского происхождения», что, мол, улучшит отношения Украины и Беларуси. Минск, предварительно «засветив» личные данные задержанных, услужливо обратился к Киеву с просьбой проверить их на причастность к преступлениям на Украине. При этом Минск и Киев договорились усилить режим на границах в целях «недопущения дестабилизации обстановки в двух странах».

Александр Лукашенко с белорусскими военными

Тем временем, в Минск стянули войска, а по РБ поползли слухи, что даже возможен перенос выборов, назначенных на 9 августа. Возникает вопрос: а не ради этого ли всё затевалось? Это же, как говорится, проще пареной репы, вернее, картошки! Однозначно, что Лукашенко попал в ловушку, подготовленную для него извне, и она непременно захлопнется. Поэтому выход у президента Белоруссии один: отпустить наших парней, списав происшедшее на недоразумение, после чего спилить свои рога, ведь очевидно, что с такими он ни в одну дверь не пройдёт.

…Украинский МИД направил очередную ноту протеста по поводу проведения 26 июля в Севастополе военно-морского парада, приуроченного ко Дню ВМФ РФ. И всё потому, что, дескать, мероприятие проведено без согласия с украинской стороной «во временно оккупированном РФ Севастополе», а это, по мнению Киева, «нарушение российской стороной норм международного права, в т.ч., многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательства Украины».

Военно-морской парад в Севастополе-2020

Также МИД Украины потребовал от России «принять исчерпывающие меры по деоккупации части суверенной территории Украины». С одной стороны, подобные заявления уже можно просто не замечать. С другой - просто интересно: как долго ещё Украина будет бороться с ветряными мельницами, пытаясь вернуть то, что ей не принадлежит? Ведь российская сторона и лично президент Владимир Путин в вопросе Крыма категоричны.

Впрочем, озвучивание подобных обращений и постоянная разработка «стратегий деоккупации Крыма» - личное дело украинских патриотов. Как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось…

Помимо этого на прошлой неделе политическая картотека мира пополнилась неким «Люблинским треугольником»: о создании такой организации заявили главы МИД Украины, Польши и Литвы.

Главы министерств

Упомянутые страны решили воплотить лозунг «мир, дружба, жвачка» и совместно решать вопросы политического, экономического и социального характера в своих странах. Планируется, что в рамках «Люблинского треугольника» министры и парламентарии будут проводить регулярные встречи, на которых искать выход из разного рода сложившихся ситуаций. Впрочем, подобный альянс не удивляет, поскольку Украину, Польшу и Литву объединяют русофобские настроения и боязнь постоянных «вторжений армии Путина» на их территории. Иными словами, этот треугольник эксклюзивен тем, что все его углы тупые. К слову, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже пригласил Польшу стать лидером так называемой международной платформы по «деоккупации Крыма». Так что, как говорится, не переключайтесь: эта музыка будет вечной, стоит лишь заменить батарейки!