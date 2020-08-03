Трампа обвинили в отсутствии стратегии в отношении России

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3 августа 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]

В конце июля президент США Дональд Трамп дал интервью интернет-порталу Axios. Политик сообщил об отсутствии диалога с российским президентом Владимиром Путиным по вопросам связей Москвы с движением Талибан (запрещённая в России организация). В Кремле также подтвердили отсутствие данной темы в последнем разговоре глав государств.



Демократическая партия США ранее инициировала подачу в СМИ информации о сговоре российских спецслужб с талибами для уничтожения в Афганистане американских солдат.



Позиция Трампа по проведению мягкой политики в отношении Москвы вызывает в американской политической среде подозрения. Ряд экспертов считает, что американский лидер просто не знает, какую политику он должен вести в отношении России.



В Фонде изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ считают Трампа политиком с практичной программой. Россия в ней не стоит на первых позициях, так как противниками Белого Дома являются другие страны.



Отсутствие должного внимания к Москве не является свидетельством готовности американского президента вести политику уступок в отношении России. Трамп по-прежнему вводит санкции против российских политиков и компаний, однако главный взор американского лидера в последнее время направлен на Восток. Именно "там узрел глава Белого дома" своего главного противника, на уничтожение которого он и аккумулирует основные силы.



